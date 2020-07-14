В Саратовской области с начала июля ликвидировано три очага бешенства

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В связи с этим карантин отменен в следующих населенных пунктах:с 7 июля – в деревне Быковка Саратовского района,с 9 июля – в поселке Екатериновка и селе Свердлово Калининского района.В рамках проведения мероприятий по ликвидации инфекции ветеринарные врачи в данных населенных пунктах привили против опасного заболевания более 600 животных различных видов.С момента отмены карантина снят запрет на ввоз и вывоз поголовья.В указанный период на территории области выявлено 4 новых случая бешенства среди животных.В целях предупреждения распространения заболевания ограничения введены:с 6 июля – в селе Спартак Федоровского района и на части территории г.Энгельс;с 7 июля – в селе Малая Екатериновка Калининского района;с 8 июля – на части территории вблизи села Широкое Татищевского района.Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, ветеринарные врачи с целью выявления больных особей в указанных зонах проведут обходы и иммунизацию восприимчивых к вирусу бешенства животных.