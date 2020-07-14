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В Саратовской области с начала июля ликвидировано три очага бешенства

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Как сообщает Управление ветеринарии Правительства Саратовской области, за первую декаду июля в регионе ликвидировано три очага бешенства.

В связи с этим карантин отменен в следующих населенных пунктах:

с 7 июля – в деревне Быковка Саратовского района,

с 9 июля – в поселке Екатериновка и селе Свердлово Калининского района.

В рамках проведения мероприятий по ликвидации инфекции ветеринарные врачи в данных населенных пунктах привили против опасного заболевания более 600 животных различных видов.

С момента отмены карантина снят запрет на ввоз и вывоз поголовья.

В указанный период на территории области выявлено 4 новых случая бешенства среди животных.

В целях предупреждения распространения заболевания ограничения введены:

с 6 июля – в селе Спартак Федоровского района и на части территории г.Энгельс;

с 7 июля – в селе Малая Екатериновка Калининского района;

с 8 июля – на части территории вблизи села Широкое Татищевского района.

Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, ветеринарные врачи с целью выявления больных особей в указанных зонах проведут обходы и иммунизацию восприимчивых к вирусу бешенства животных.