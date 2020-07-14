В Саратовской области с начала июля ликвидировано три очага бешенства
Как сообщает Управление ветеринарии Правительства Саратовской области, за первую декаду июля в регионе ликвидировано три очага бешенства.
В связи с этим карантин отменен в следующих населенных пунктах:
с 7 июля – в деревне Быковка Саратовского района,
с 9 июля – в поселке Екатериновка и селе Свердлово Калининского района.
В рамках проведения мероприятий по ликвидации инфекции ветеринарные врачи в данных населенных пунктах привили против опасного заболевания более 600 животных различных видов.
С момента отмены карантина снят запрет на ввоз и вывоз поголовья.
В указанный период на территории области выявлено 4 новых случая бешенства среди животных.
В целях предупреждения распространения заболевания ограничения введены:
с 6 июля – в селе Спартак Федоровского района и на части территории г.Энгельс;
с 7 июля – в селе Малая Екатериновка Калининского района;
с 8 июля – на части территории вблизи села Широкое Татищевского района.
Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, ветеринарные врачи с целью выявления больных особей в указанных зонах проведут обходы и иммунизацию восприимчивых к вирусу бешенства животных.