Юбилейный двадцатый областной смотр-конкурс сельских певческих коллективов «Что посеешь, то и пожнешь!» пройдёт в новом формате
2020 год богат на юбилейные даты народного творчества, среди них: 120-летие со дня рождения исполнительницы незабвенных «Валенок» Лидии Руслановой, X Всероссийский конкурс исполнителей народной песни, названный в её же честь, а также двадцатый областной смотр-конкурс сельских певческих коллективов «Что посеешь, то и пожнешь!», который состоится совсем скоро и в новом формате. Его учредителями и организаторами являются министерство культуры области и Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой.
Смотр-конкурс приурочен ко Всемирному Дню фольклора и пройдёт 18 июля 2020 года. Несмотря на продление ограничений по коронавирусу в Саратовской области, праздник обещает быть впечатляющим. Он организован таким образом, что приобщиться к народной песне сможет абсолютно любой желающий. Лучшие конкурсные номера будут демонстрироваться на Youtube-канале и в социальных сетях учреждения. Каждый участник исполнит по два произведения, одно - без сопровождения, второе - по выбору.
Конкурс будет оценивать профессиональное жюри. Во время проведения конкурса также будет проводиться зрительское голосование. Каждый желающий сможет оставить свой голос за понравившийся коллектив на Youtube-канале Центра народного творчества.
Итоги конкурса будут подведены 22 июля в 12.00. Коллектив, набравший на данный момент наибольшее количество зрительских голосов (лайков), будет удостоен специального диплома.