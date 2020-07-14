Юбилейный двадцатый областной смотр-конкурс сельских певческих коллективов «Что посеешь, то и пожнешь!» пройдёт в новом формате

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Смотр-конкурс приурочен ко Всемирному Дню фольклора и пройдёт 18 июля 2020 года. Несмотря на продление ограничений по коронавирусу в Саратовской области, праздник обещает быть впечатляющим. Он организован таким образом, что приобщиться к народной песне сможет абсолютно любой желающий. Лучшие конкурсные номера будут демонстрироваться на Youtube-канале и в социальных сетях учреждения. Каждый участник исполнит по два произведения, одно - без сопровождения, второе - по выбору.Конкурс будет оценивать профессиональное жюри. Во время проведения конкурса также будет проводиться зрительское голосование. Каждый желающий сможет оставить свой голос за понравившийся коллектив на Youtube-канале Центра народного творчества.Итоги конкурса будут подведены 22 июля в 12.00. Коллектив, набравший на данный момент наибольшее количество зрительских голосов (лайков), будет удостоен специального диплома.