УФСБ России по Саратовской области пресечена попытка сбыта продукции, похищенной на одном из предприятий в городе Балаково

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"Так, группа из трех граждан в составе сотрудника предприятия, действующего и бывшего сотрудников ЧОП, осуществляющего его охрану, в январе и феврале 2020 года похитили продукцию двойного назначения общей стоимостью более двух миллионов рублей.Участники группы имели четкое распределение ролей в совершении преступления. Сотрудник предприятия выносил из цеха и прятал на территории завода продукцию. Затем, действующий охранник, в ночное время суток, нейтрализуя систему видеонаблюдения, выносил похищенное за пределы предприятия и передавал третьему участнику.В целях реализации похищенного фигуранты разместили соответствующее объявление в сети «Интернет».В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, один из членов группы был задержан при попытке сбыта части похищенного частному лицу за денежное вознаграждение.В настоящее время следственным подразделением УФСБ России по Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.Все задержанные участники группы в ходе допросов под давлением собранных доказательств дали признательные показания", - сообщает пресс-служба регионального УФСБ.