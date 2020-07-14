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УФСБ России по Саратовской области пресечена попытка сбыта продукции, похищенной на одном из предприятий в городе Балаково
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УФСБ России по Саратовской области пресечена попытка сбыта продукции, похищенной на одном из предприятий в городе Балаково

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УФСБ России по Саратовской области пресечена попытка сбыта продукции, похищенной на одном из предприятий в городе Балаково, участвующего в выполнении государственного оборонного заказа.

"Так, группа из трех граждан в составе сотрудника предприятия, действующего и бывшего сотрудников ЧОП, осуществляющего его охрану, в январе и феврале 2020 года похитили продукцию двойного назначения общей стоимостью более двух миллионов рублей.

Участники группы имели четкое распределение ролей в совершении преступления. Сотрудник предприятия выносил из цеха и прятал на территории завода продукцию. Затем, действующий охранник, в ночное время суток, нейтрализуя систему видеонаблюдения, выносил похищенное за пределы предприятия и передавал третьему участнику.

В целях реализации похищенного фигуранты разместили соответствующее объявление в сети «Интернет».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, один из членов группы был задержан при попытке сбыта части похищенного частному лицу за денежное вознаграждение.

В настоящее время следственным подразделением УФСБ России по Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Все задержанные участники группы в ходе допросов под давлением собранных доказательств дали признательные показания", - сообщает пресс-служба регионального УФСБ.