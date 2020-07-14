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В Саратове отремонтировал свыше 180 тысяч квадратных метров тротуаров

Новости
По состоянию на 10 июля в работе находилось 38 участков тротуаров общей площадью 180,73 тысячи квадратных метров.

Больше всего ремонтируемых участков находится на территории Октябрьского района, где работы идут на 11 участках, а меньше всего – на территории Фрунзенского района, где ремонтируют 1 участок.

Напомним, процесс масштабного обновления тротуаров стартовал в городе 7 апреля. Благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину в городской бюджет на эти цели поступило 500 млн рублей. Это первый этап реализации большого проекта, который рассчитан на 3 года.

В настоящее время в работах задействовано 319 рабочих и 72 единицы техники.

Во всех районах города продолжается установка бордюров, укладка щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. На некоторых участках производится демонтаж дорожного покрытия и камня.