В Саратове отремонтировал свыше 180 тысяч квадратных метров тротуаров
По состоянию на 10 июля в работе находилось 38 участков тротуаров общей площадью 180,73 тысячи квадратных метров.
Больше всего ремонтируемых участков находится на территории Октябрьского района, где работы идут на 11 участках, а меньше всего – на территории Фрунзенского района, где ремонтируют 1 участок.
Напомним, процесс масштабного обновления тротуаров стартовал в городе 7 апреля. Благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину в городской бюджет на эти цели поступило 500 млн рублей. Это первый этап реализации большого проекта, который рассчитан на 3 года.
В настоящее время в работах задействовано 319 рабочих и 72 единицы техники.
Во всех районах города продолжается установка бордюров, укладка щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. На некоторых участках производится демонтаж дорожного покрытия и камня.
Больше всего ремонтируемых участков находится на территории Октябрьского района, где работы идут на 11 участках, а меньше всего – на территории Фрунзенского района, где ремонтируют 1 участок.
Напомним, процесс масштабного обновления тротуаров стартовал в городе 7 апреля. Благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину в городской бюджет на эти цели поступило 500 млн рублей. Это первый этап реализации большого проекта, который рассчитан на 3 года.
В настоящее время в работах задействовано 319 рабочих и 72 единицы техники.
Во всех районах города продолжается установка бордюров, укладка щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. На некоторых участках производится демонтаж дорожного покрытия и камня.