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В саратовских лесах усилено патрулирование

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Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введено до 29 июля. В настоящее время режим патрулирования территории лесного фонда области усилен.

Для обнаружения пожаров в министерстве в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, которая подключена к информационной системе дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз и ЦУДС МЧС России по Саратовской области.

Кроме того, на базе системы «Лесохранитель» в Лысогорском, Красноармейском, Саратовском и Воскресенском районах работают веб-камеры. Данная система позволяет автоматически выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер, выстроить оптимальные по времени маршруты доставки сил пожаротушения, а также минимизировать человеческие ресурсы.

В целях пресечения и выявления фактов нарушений лесного законодательства в лесах проведено 2 101 патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками территориальных отделов МВД.

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 44 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Привлечено к административной ответственности 27 нарушителей.

Напомним, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах физическим лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей; должностным – до 20 тысяч, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – до 200.