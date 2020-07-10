В ближайшее время в Саратовской области появятся восемь площадок для выполнения нормативов ГТО

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На данный момент комплексы уличных тренажеров смонтированы в Петровском и Татищевском районах Саратовской области. Сейчас эксперты проверяют качество выполненных работ.«Площадки для выполнения нормативов ГТО пользуются большой популярностью у жителей. С удовольствием занимаются все – и дети, и представители старшего поколения. Площадки должны быть готовы к большому потоку людей. От качества выполненных работ зависит очень многое. Если эксперты выявят недостатки, то подрядчики устранят их в кратчайшие сроки», - отметил министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.Сейчас идет установка тренажеров в Аткарском, Воскресенском районах и городе Шиханы. Комплекты оборудования доставлены в Новобурасский, Пугачевский и Духовницкий районы.Жительница Пугачевского района Элина Дубовенко рассказала, как новая спортплощадка положительно повлияет на развитие молодого поколения: «Нам в районе необходимо современное спортивное место притяжения. У ребятишек и подростков есть желание посвятить себя спорту, но практически нет оборудованного пространства для этого. В 2020 году такой подарок будет сделан будущим чемпионам. Ждем этого момента с нетерпением».Напомним, в прошлом году благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» комплексы уличных тренажеров были оборудованы в 16 муниципальных районах: Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Екатериновском, Ивантеевском, Краснопартизанском, Лысогорском, Новоузенском, Федоровском, Питерском, Ртищевском, Самойловском и Энгельсском.На каждой площадке размером 312 квадратных метров установлено 26 различных видов тренажеров и гимнастических приспособлений и созданы условия для приема нормативов ГТО, в том числе и у людей с ограничениями по здоровью.