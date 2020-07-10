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Комбинат «Ураласбест» чествует ветеранов труда и семьи-долгожители

Новости
Комбинат «Ураласбест» чествует ветеранов труда и семьи-долгожители

На комбинате «Ураласбест» много лет доброй традицией является долгое время работы на производстве, преемственность поколений, поддержка семей сотрудников. С начала 2020 года премии на общую сумму более 100 тысяч рублей получили 20 семей-долгожителей, за рождение малышей 20 семьям работников комбината выдана материальная помощь – суммарно 800 тысяч рублей. Как отметил заместитель гендиректора ПАО «Ураласбест» по персоналу и социальному развитию В.В Юстус, целый ряд видов социальной поддержки оказывается на предприятии разным категориям семей трудящихся на основании коллективного договора.

Владислав Павлович Барабанов, посвятивший разработке хризотилового асбеста и комбинату 47 лет своей жизни, ушел на пенсию в 70 лет. Вместе с супругой Ритой Тимофеевной он прожил в городе Асбесте 55 лет. На большом предприятии он нашел свое призвание и обрел семейное счастье. Владислав Барабанов награжден знаком «Горняцкая слава» III степени.

Таких сотрудников на комбинате «Ураласбест» много: в числе порядка 5000 пенсионеров есть труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны производства, заслуги которых на предприятии чтут по достоинству.