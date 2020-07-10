Комбинат «Ураласбест» чествует ветеранов труда и семьи-долгожители

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Владислав Павлович Барабанов, посвятивший разработке хризотилового асбеста и комбинату 47 лет своей жизни, ушел на пенсию в 70 лет. Вместе с супругой Ритой Тимофеевной он прожил в городе Асбесте 55 лет. На большом предприятии он нашел свое призвание и обрел семейное счастье. Владислав Барабанов награжден знаком «Горняцкая слава» III степени.Таких сотрудников на комбинате «Ураласбест» много: в числе порядка 5000 пенсионеров есть труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны производства, заслуги которых на предприятии чтут по достоинству.