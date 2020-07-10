Маршрут следования пригородного поезда в Саратовской области изменяется с 10 июля

просмотров: 121

Указанный поезд будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям по маршруту Сухой Карабулак – Примыкание (вместо Сухой Карабулак – Анисовка). Он будет отправляться со ст. Сухой Карабулак в 17:19, прибывать на конечную ст. Примыкание в 20:15.По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам поезд будет курсировать по маршруту Тарханы – Примыкание (вместо Тарханы – Анисовка). Он будет отправляться со ст. Тарханы в 18:03, прибывать на конечную ст. Примыкание в 20:15.