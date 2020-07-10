10 июля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 10 июля
В саратовских лесах усилено патрулирование
16:08 | 10 июля
В ближайшее время в Саратовской области появятся восемь площадок для выполнения нормативов ГТО
15:13 | 10 июля
Комбинат «Ураласбест» чествует ветеранов труда и семьи-долгожители
14:38 | 10 июля
Маршрут следования пригородного поезда в Саратовской области изменяется с 10 июля
13:45 | 10 июля
Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Саратовском районе
12:53 | 10 июля
Талантливых детей из Саратова ждут на национальном музыкальном онлайн-конкурсе
11:43 | 10 июля
Начался прием заявок на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» 2020
10:49 | 10 июля
Исторический парк «Россия - моя история» запустил онлайн-опрос
09:57 | 10 июля
области введен режим ограничения пребывания граждан в лесах
09:00 | 10 июля
Саратовская областная дума приняла поправки в бюджет региона
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Маршрут следования пригородного поезда в Саратовской области изменяется с 10 июля

Новости
Маршрут следования пригородного поезда в Саратовской области изменяется с 10 июля

В соответствии с решением Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с 10 июля изменяется маршрут следования пригородного поезда № 6128.

Указанный поезд будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям по маршруту Сухой Карабулак – Примыкание (вместо Сухой Карабулак – Анисовка). Он будет отправляться со ст. Сухой Карабулак в 17:19, прибывать на конечную ст. Примыкание в 20:15.

По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам поезд будет курсировать по маршруту Тарханы – Примыкание (вместо Тарханы – Анисовка). Он будет отправляться со ст. Тарханы в 18:03, прибывать на конечную ст. Примыкание в 20:15.