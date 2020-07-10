Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Саратовском районе

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Следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка.Следователями СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия.Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.