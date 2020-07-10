Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Саратовском районе
9 июля 2020 года возле одного из домов по улице Нефтяников в р.g. Красный октябрь Саратовского района обнаружено тело 45-летнего мужчины со ссадиной и кровоподтеком в области головы.
Следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка.
Следователями СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия.
Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.