Талантливых детей из Саратова ждут на национальном музыкальном онлайн-конкурсе

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Членами жюри конкурса «Во весь голос Россия» этого года стали генеральный продюсер Лина Арифулина, певцы Маргарита Позоян, Марк Тишман, Родион Газманов и музыкальный продюсер Зоя Бабкина. Полуфинал и финал конкурса состоятся на youtube-канале “Мир-24”.Конкурс состоится в третий раз. Организатор национального конкурса - фонд развития культуры «Отражение». В этом году конкурс получил поддержку Фонда Президентских грантов.Заявки на участие принимаются до 30 августа. Для участия в проекте нужно записать видео с исполнением любимой песни на русском или на национальных языках народов России и выложить его в открытом аккаунте в инстаграм, указав в комментарии #вовесьголосроссия2020 #ФондПрезидентскихГрантов. А также быть подписанным на аккаунты @vovesgolos.russia и @vovesgolos.tv в Instagram.Каждый участник, подавший заявку на конкурс, получит обратную связь, профессиональные комментарии и рекомендации по творческому исполнению. А победитель конкурса попадёт на мастер-класс по вокалу с лучшими педагогами России и выступит на международном конкурсе «Во весь голос» на телеканале «МИР24» осенью 2020 года.