Талантливых детей из Саратова ждут на национальном музыкальном онлайн-конкурсе
Организаторы Национального музыкального конкурса “Во весь голос Россия” приглашают талантливых детей и подростков из России с 7 до 17 лет принять участие в отборе.
Членами жюри конкурса «Во весь голос Россия» этого года стали генеральный продюсер Лина Арифулина, певцы Маргарита Позоян, Марк Тишман, Родион Газманов и музыкальный продюсер Зоя Бабкина. Полуфинал и финал конкурса состоятся на youtube-канале “Мир-24”.
Конкурс состоится в третий раз. Организатор национального конкурса - фонд развития культуры «Отражение». В этом году конкурс получил поддержку Фонда Президентских грантов.
Заявки на участие принимаются до 30 августа. Для участия в проекте нужно записать видео с исполнением любимой песни на русском или на национальных языках народов России и выложить его в открытом аккаунте в инстаграм, указав в комментарии #вовесьголосроссия2020 #ФондПрезидентскихГрантов. А также быть подписанным на аккаунты @vovesgolos.russia и @vovesgolos.tv в Instagram.
- Талантливым детям и подросткам из регионов порой очень сложно заявить о своем таланте на всю страну, - считает генеральный продюсер проекта Лина Арифулина. - В этом году в связи с карантином мы максимально упростили подачу заявок на всероссийский конкурс - в нем может принять участие любой ребенок с доступом к интернету. Мы обещаем не только посмотреть и прослушать абсолютно все заявки, но и оставить свои комментарии, что особенно ценно, ведь каждый ребенок узнает мнение профессионалов о своем творчестве.
Каждый участник, подавший заявку на конкурс, получит обратную связь, профессиональные комментарии и рекомендации по творческому исполнению. А победитель конкурса попадёт на мастер-класс по вокалу с лучшими педагогами России и выступит на международном конкурсе «Во весь голос» на телеканале «МИР24» осенью 2020 года.