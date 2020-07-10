10 июля 2020 ПЯТНИЦА
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12:53 | 10 июля
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11:43 | 10 июля
Начался прием заявок на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» 2020
10:49 | 10 июля
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17:00 | 09 июля
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Начался прием заявок на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» 2020

Новости


Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020:

- лучший маршрут в городе;

- лучший культурно-познавательный маршрут;

- лучший приключенческий маршрут;

- лучший маршрут выходного дня;

- лучший гастрономический маршрут;

- лучший велосипедный маршрут;

- лучший речной круиз;

- лучший военно-исторический маршрут;

- лучший спортивный маршрут;

- лучшая идея маршрута;

- лучший этнографический маршрут;

- лучший детский маршрут;

- лучшее мобильное приложение для туристов;

- лучший межрегиональный маршрут;

- лучший событийный тур;

- лучший туристический путеводитель;

- лучшая туристическая карта (подноминации: регион; город);

- лучший маршрут на действующее производство;

- лучший маршрут для пожилых людей;

- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- лучшая музейная экскурсия;

- лучший онлайн маршрут в городе;

- лучшая онлайн музейная экскурсия;

- лучшая онлайн экскурсия по региону;

- лучшая чартерная программа.

В текущем году учреждена специальная номинация – «За лучший туристический проект (маршрут / экскурсия), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Также предлагается специальная номинация Попечительского совета премии – «За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов».

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание проекта (формат PDF), презентация проекта (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии www.tourawards.ru