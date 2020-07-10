Начался прием заявок на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» 2020

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Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020:- лучший маршрут в городе;- лучший культурно-познавательный маршрут;- лучший приключенческий маршрут;- лучший маршрут выходного дня;- лучший гастрономический маршрут;- лучший велосипедный маршрут;- лучший речной круиз;- лучший военно-исторический маршрут;- лучший спортивный маршрут;- лучшая идея маршрута;- лучший этнографический маршрут;- лучший детский маршрут;- лучшее мобильное приложение для туристов;- лучший межрегиональный маршрут;- лучший событийный тур;- лучший туристический путеводитель;- лучшая туристическая карта (подноминации: регион; город);- лучший маршрут на действующее производство;- лучший маршрут для пожилых людей;- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;- лучшая музейная экскурсия;- лучший онлайн маршрут в городе;- лучшая онлайн музейная экскурсия;- лучшая онлайн экскурсия по региону;- лучшая чартерная программа.В текущем году учреждена специальная номинация – «За лучший туристический проект (маршрут / экскурсия), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Также предлагается специальная номинация Попечительского совета премии – «За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов».Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание проекта (формат PDF), презентация проекта (формат PDF) и необходимые приложения (фото).Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии www.tourawards.ru