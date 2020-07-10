Начался прием заявок на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» 2020
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.
Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020:
- лучший маршрут в городе;
- лучший культурно-познавательный маршрут;
- лучший приключенческий маршрут;
- лучший маршрут выходного дня;
- лучший гастрономический маршрут;
- лучший велосипедный маршрут;
- лучший речной круиз;
- лучший военно-исторический маршрут;
- лучший спортивный маршрут;
- лучшая идея маршрута;
- лучший этнографический маршрут;
- лучший детский маршрут;
- лучшее мобильное приложение для туристов;
- лучший межрегиональный маршрут;
- лучший событийный тур;
- лучший туристический путеводитель;
- лучшая туристическая карта (подноминации: регион; город);
- лучший маршрут на действующее производство;
- лучший маршрут для пожилых людей;
- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- лучшая музейная экскурсия;
- лучший онлайн маршрут в городе;
- лучшая онлайн музейная экскурсия;
- лучшая онлайн экскурсия по региону;
- лучшая чартерная программа.
В текущем году учреждена специальная номинация – «За лучший туристический проект (маршрут / экскурсия), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Также предлагается специальная номинация Попечительского совета премии – «За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов».
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание проекта (формат PDF), презентация проекта (формат PDF) и необходимые приложения (фото).
Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии www.tourawards.ru