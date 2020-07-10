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Исторический парк «Россия - моя история» запустил онлайн-опрос

Новости


7 июля саратовский исторический парк «Россия - моя история» открылся для посетителей.

В связи с этим команда парка запустила в своих социальных сетях и в формате онлайн-опрос. Полученные данные помогут организовать максимально комфортные и безопасные условия для каждого гостя.

Принять участие в опросе и выразить свое мнение могут все, кто в ближайшее время или в перспективе планирует визит в Исторический парк.

Пройти опрос можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScupRhOqqfSLpKLBKSuzwUS5AHFOLM125gK45BXj5kq8Vg5XA/viewform.

По всем вопросам, касающимся возобновления работы, необходимо обращаться по тел. 8-(845-2) 69-50-34.