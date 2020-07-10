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области введен режим ограничения пребывания граждан в лесах

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Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введено с 8 июля на 21 календарный день.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории земель лесного фонда области во всех лесничествах, включая все участковые лесничества, вводится ограничение на пребывание граждан в лесах.

Исключением являются граждане, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.

Ограничение распространяется также на проведение культурно-массовых мероприятий в лесах и проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

На период пожарной опасности на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам, запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

Лесохозяйственными учреждениями в целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров приведены в повышенную готовность силы и средства пожаротушения, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства работает в круглосуточном режиме, осуществляется усиленное патрулирование лесных участков.

В период пожароопасного сезона законодательством РФ предусмотрено обязательное исполнение требований Правил пожарной безопасности в лесах и противопожарного режима вблизи границ лесного фонда как для физических, так и юридических лиц, нарушение которых влечет административную и даже уголовную ответственность.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00», или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».