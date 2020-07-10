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Саратовская областная дума приняла поправки в бюджет региона

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На внеочередном заседании областной Думы приняты поправки в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которые представил первый заместитель Председателя Правительства региона – министр финансов Вадим Ойкин.

Корректировка бюджета связана с поступлением в область федеральных средств. Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов. Также за счет средств дотации на сбалансированность предусмотрено 1,2 млрд рублей на повышение с 1 июня 2020 года оплаты труда работникам бюджетной сферы в среднем на 5,2%.

Вадим Ойкин сообщил, что региону выделены целевые федеральные средства в общей сумме 706,5 млн рублей на выплаты стимулирующего характера медицинским и социальным работникам, государственную поддержку малого и среднего бизнеса, переоснащение медицинских организаций, обустройство и восстановление воинских захоронений и другие направления.

Зарезервированные ранее средства перераспределены на строительство Дворца водных видов спорта, реконструкцию берегоукрепительных сооружений, благоустройство территорий в Саратове и другие, - сообщает пресс-служба регионального парламента.