Госжилинспекция: в Саратовской области начались совещания по подготовке к отопсезону
Администрации районов Саратовской области начали отчитываться о подготовке жилых домов к осеннее-зимнему периоду 2020-2021 годов.
Вчера в Базарном Карабулаке состоялось первое зональное совещание с участием семи районов. Особое внимание подготовке к отопсезону начальник Государственной жилищной инспекции Сергей Вербин призвал уделить администрациям Воскресенского и Хвалынского районов, поскольку в прошлом сезоне они оказались в числе отстающих.
На данный момент в инспекцию частично представили паспорта готовности жилищного фонда три района из участвующих в зональном совещании: Базарно-Карабулакский, Вольский и Новобурасский.
Особое внимание при подготовке к зиме уделяется безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В домах не реже трех раз в год проверяется состояние дымовых и вентиляционных каналов и других инженерных систем газоснабжения. В процессе подготовки также проверяются все конструктивные элементы – подвалы, инженерные коммуникации, крыши, окна и двери в составе общего имущества, освещение. В каждом районе региона сформирована комиссия, которая проводит проверку жилых домов и наличие технической документации об их состоянии. Далее документы предоставляются администрациями районов в Государственную жилищную инспекцию.
Всего в этом году состоится восемь зональных совещаний, включая совещания по Саратову и Энгельсу.