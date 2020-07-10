Госжилинспекция: в Саратовской области начались совещания по подготовке к отопсезону

просмотров: 155

Вчера в Базарном Карабулаке состоялось первое зональное совещание с участием семи районов. Особое внимание подготовке к отопсезону начальник Государственной жилищной инспекции Сергей Вербин призвал уделить администрациям Воскресенского и Хвалынского районов, поскольку в прошлом сезоне они оказались в числе отстающих.На данный момент в инспекцию частично представили паспорта готовности жилищного фонда три района из участвующих в зональном совещании: Базарно-Карабулакский, Вольский и Новобурасский.Особое внимание при подготовке к зиме уделяется безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В домах не реже трех раз в год проверяется состояние дымовых и вентиляционных каналов и других инженерных систем газоснабжения. В процессе подготовки также проверяются все конструктивные элементы – подвалы, инженерные коммуникации, крыши, окна и двери в составе общего имущества, освещение. В каждом районе региона сформирована комиссия, которая проводит проверку жилых домов и наличие технической документации об их состоянии. Далее документы предоставляются администрациями районов в Государственную жилищную инспекцию.Всего в этом году состоится восемь зональных совещаний, включая совещания по Саратову и Энгельсу.