Туристический потенциал области представили регионам России

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В рамках презентации председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала участникам о главных туристических достопримечательностях Саратовской области, о туристической инфраструктуре, популярных туристических маршрутах и событийных мероприятиях.«Саратовская область - современный, динамично развивающийся регион, обладающий целым набором важных конкурентных преимуществ, - отметила председатель комитета. - Одновременное сочетание выгодного территориального расположения, уникальных климатических условий, обилия природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов создает условия для развития внутреннего и въездного туризма».Как отметила Бородянская, наш регион способен предложить туристу массу возможностей для отдыха, семейного или активного, культурно-познавательного или экологического, событийного или оздоровительного. «Совместно с объектами туриндустрии мы обновляем инфраструктуру, разрабатываем новые туристические продукты, чтобы отдых в Саратовской области был наполнен позитивными и яркими впечатлениями», - отметила она.