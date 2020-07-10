10 июля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
20:33 | 09 июля
Два спектакля, созданных удаленно, представили ученики Wunderpark International School
17:00 | 09 июля
Госжилинспекция: в Саратовской области начались совещания по подготовке к отопсезону
16:27 | 09 июля
Туристический потенциал области представили регионам России
15:30 | 09 июля
Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки с автомобильным транспортом
14:52 | 09 июля
В Саратове пройдут съемки фильма «Герой Советского Союза» об Алексее Маресьеве
14:00 | 09 июля
Продлен срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку
13:04 | 09 июля
Саратовцы могут поучаствовать в Приволжском фестивале стрит-арта
12:08 | 09 июля
Валерий Радаев проинспектировал ремонт театра кукол "Теремок" и цирка
10:40 | 09 июля
Дан старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»
09:53 | 09 июля
Родительская лига проводит набор слушателей и участников проекта «Мультшкола#64»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Туристический потенциал области представили регионам России

Новости


8 июля на площадке Торгово-промышленной палаты состоялась презентация туристического потенциала Саратовской области для регионов России.

В рамках презентации председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала участникам о главных туристических достопримечательностях Саратовской области, о туристической инфраструктуре, популярных туристических маршрутах и событийных мероприятиях.

«Саратовская область - современный, динамично развивающийся регион, обладающий целым набором важных конкурентных преимуществ, - отметила председатель комитета. - Одновременное сочетание выгодного территориального расположения, уникальных климатических условий, обилия природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов создает условия для развития внутреннего и въездного туризма».

Как отметила Бородянская, наш регион способен предложить туристу массу возможностей для отдыха, семейного или активного, культурно-познавательного или экологического, событийного или оздоровительного. «Совместно с объектами туриндустрии мы обновляем инфраструктуру, разрабатываем новые туристические продукты, чтобы отдых в Саратовской области был наполнен позитивными и яркими впечатлениями», - отметила она.