10 июля 2020 ПЯТНИЦА
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Два спектакля, созданных удаленно, представили ученики Wunderpark International School

Новости
Два спектакля, созданных удаленно, представили ученики Wunderpark International School

Ученики международной школы Wunderpark International School и детской студии Wunderpark поставили совместно с учителями спектакли «Муха-цокотуха» и «Три медведя».

Дети, находясь на онлайн-обучении, снимали сцены в домашних условиях, потом из этого материала были смонтированы фильмы. Спектакль «Три медведя», участниками которого стали и первоклассники, дети играют на английском языке.

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Wunderpark International School режим онлайн-обучения начал действовать с 23 марта. Преподаватели школы оперативно перестроили расписание, что позволило ученикам не только адаптироваться к новому формату уроков, но и научиться строить персональный график и распределять время. Также учителя предварительно провели тестовые занятия на платформе Zoom, чтобы познакомить с ней ребят и сохранить высокий уровень коммуникации и обучения. Также педагоги эффективно использовали ряд обучающих сервисов, включая Учи.ру и Яндекс.Учебник.