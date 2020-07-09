9 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 09 июля
Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки с автомобильным транспортом
14:52 | 09 июля
В Саратове пройдут съемки фильма «Герой Советского Союза» об Алексее Маресьеве
14:00 | 09 июля
Продлен срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку
13:04 | 09 июля
Саратовцы могут поучаствовать в Приволжском фестивале стрит-арта
12:08 | 09 июля
Валерий Радаев проинспектировал ремонт театра кукол "Теремок" и цирка
10:40 | 09 июля
Дан старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»
09:53 | 09 июля
Родительская лига проводит набор слушателей и участников проекта «Мультшкола#64»
09:00 | 09 июля
В рамках Всероссийского Дня поля состоялось подписание Соглашения по обеспечению Саратовской области современной сельскохозяйственной техникой
16:39 | 08 июля
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
15:21 | 08 июля
Саратовские железнодорожники присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Дан старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»

Новости
Дан старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»

Детская следж-хоккейная лига в партнерстве с Благотворительной программой Фонбет «Ставка на добро» дали старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО».

Основная задача конкурса заключается в привлечении внимания общества к проблемам интеграции детей и подростков с особенностями развития в различные сферы жизни.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

«Лучшие тусовки у нас на тренировке»: видеоролики на тему равных возможностей в любых видах спорта, как индивидуальных, так и командных.
«Хочу творю, хочу вытворяю»: раскрытие творческого потенциала детей с инвалидностью в различных видах искусства – вокал, театральная деятельность, танцы, живопись, граффити, фотоискусство и пр.
«Когда я вырасту, я стану…»: видеоролики, отражающие возможности профессионального развития и трудоустройства для людей с инвалидностью.
«Ставка на добро»: важность участия в социально значимой деятельности – волонтерство и благотворительность.
«Вместе лучше»: видеоролики, пропагандирующие тему дружбы между детьми с инвалидностью и без.

- Очень часто можно услышать выражение «особенные дети» – его используют при упоминании детей, имеющих инвалидность, - рассказывает Президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева. - Но даже на примере наших подопечных мы знаем, что они талантливы не только в хоккее – большинство из них имеют интересные хобби и ведут активную творческую и общественную жизнь. И для нас, и для их родителей в этом нет ничего особенного. Таких позитивных примеров очень много в России, так почему бы не рассказать об этом? Надеемся, что данный проект станет еще одним шагом, который будет способствовать преодолению сложившихся стереотипов о жизни людей с инвалидностью. А призовая компьютерная техника станет хорошим подспорьем талантливым и социально-активным ребятам в новом учебном году.

Подать на конкурс свои работы, созданные самостоятельно или с помощью родителей, может любой ребенок в возрасте от 7 до 18 лет, проживающий на территории России. В качестве приза авторы лучших 25 видеороликов получат ноутбуки, а 5 работ, завоевавших Приз зрительских симпатий – смартфоны.

Прием работ продлится до 20 сентября 2020 года, скачать Положение о Конкурсе и форму Заявки на участие можно на сайте www.paraicehockey.ru/konkurs