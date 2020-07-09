Дан старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»
Детская следж-хоккейная лига в партнерстве с Благотворительной программой Фонбет «Ставка на добро» дали старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО».
Основная задача конкурса заключается в привлечении внимания общества к проблемам интеграции детей и подростков с особенностями развития в различные сферы жизни.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
«Лучшие тусовки у нас на тренировке»: видеоролики на тему равных возможностей в любых видах спорта, как индивидуальных, так и командных.
«Хочу творю, хочу вытворяю»: раскрытие творческого потенциала детей с инвалидностью в различных видах искусства – вокал, театральная деятельность, танцы, живопись, граффити, фотоискусство и пр.
«Когда я вырасту, я стану…»: видеоролики, отражающие возможности профессионального развития и трудоустройства для людей с инвалидностью.
«Ставка на добро»: важность участия в социально значимой деятельности – волонтерство и благотворительность.
«Вместе лучше»: видеоролики, пропагандирующие тему дружбы между детьми с инвалидностью и без.
- Очень часто можно услышать выражение «особенные дети» – его используют при упоминании детей, имеющих инвалидность, - рассказывает Президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева. - Но даже на примере наших подопечных мы знаем, что они талантливы не только в хоккее – большинство из них имеют интересные хобби и ведут активную творческую и общественную жизнь. И для нас, и для их родителей в этом нет ничего особенного. Таких позитивных примеров очень много в России, так почему бы не рассказать об этом? Надеемся, что данный проект станет еще одним шагом, который будет способствовать преодолению сложившихся стереотипов о жизни людей с инвалидностью. А призовая компьютерная техника станет хорошим подспорьем талантливым и социально-активным ребятам в новом учебном году.
Подать на конкурс свои работы, созданные самостоятельно или с помощью родителей, может любой ребенок в возрасте от 7 до 18 лет, проживающий на территории России. В качестве приза авторы лучших 25 видеороликов получат ноутбуки, а 5 работ, завоевавших Приз зрительских симпатий – смартфоны.
Прием работ продлится до 20 сентября 2020 года, скачать Положение о Конкурсе и форму Заявки на участие можно на сайте www.paraicehockey.ru/konkurs