Саратовцы могут поучаствовать в Приволжском фестивале стрит-арта
С 7 июля в ПФО стартует фестиваль стрит-арта, в ходе которого участники смогут создать граффити на темы противодействия коронавирусной инфекции.
В числе возможных тем — изображения, отражающие подвиг медицинских работников, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, волонтёрство и др. Победители конкурса в регионах смогут перенести эскизы на стены известных зданий в своих регионах.
Участниками фестиваля могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители от 16 до 35 лет. Обязательным условием участия является готовность и наличие соответствующих навыков для воспроизведения художественного изображения, предварительно направленного в виде эскиза, на крупных объектах городской среды.