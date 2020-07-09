9 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 09 июля
Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки с автомобильным транспортом
14:52 | 09 июля
В Саратове пройдут съемки фильма «Герой Советского Союза» об Алексее Маресьеве
14:00 | 09 июля
Продлен срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку
13:04 | 09 июля
Саратовцы могут поучаствовать в Приволжском фестивале стрит-арта
12:08 | 09 июля
Валерий Радаев проинспектировал ремонт театра кукол "Теремок" и цирка
10:40 | 09 июля
Дан старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»
09:53 | 09 июля
Родительская лига проводит набор слушателей и участников проекта «Мультшкола#64»
09:00 | 09 июля
В рамках Всероссийского Дня поля состоялось подписание Соглашения по обеспечению Саратовской области современной сельскохозяйственной техникой
16:39 | 08 июля
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
15:21 | 08 июля
Саратовские железнодорожники присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Саратовцы могут поучаствовать в Приволжском фестивале стрит-арта

Новости


С 7 июля в ПФО стартует фестиваль стрит-арта, в ходе которого участники смогут создать граффити на темы противодействия коронавирусной инфекции.

В числе возможных тем — изображения, отражающие подвиг медицинских работников, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, волонтёрство и др. Победители конкурса в регионах смогут перенести эскизы на стены известных зданий в своих регионах.

Участниками фестиваля могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители от 16 до 35 лет. Обязательным условием участия является готовность и наличие соответствующих навыков для воспроизведения художественного изображения, предварительно направленного в виде эскиза, на крупных объектах городской среды.