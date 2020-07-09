Саратовцы могут поучаствовать в Приволжском фестивале стрит-арта

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В числе возможных тем — изображения, отражающие подвиг медицинских работников, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, волонтёрство и др. Победители конкурса в регионах смогут перенести эскизы на стены известных зданий в своих регионах.Участниками фестиваля могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители от 16 до 35 лет. Обязательным условием участия является готовность и наличие соответствующих навыков для воспроизведения художественного изображения, предварительно направленного в виде эскиза, на крупных объектах городской среды.