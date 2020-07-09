9 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 09 июля
Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки с автомобильным транспортом
14:52 | 09 июля
В Саратове пройдут съемки фильма «Герой Советского Союза» об Алексее Маресьеве
14:00 | 09 июля
Продлен срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку
13:04 | 09 июля
Саратовцы могут поучаствовать в Приволжском фестивале стрит-арта
12:08 | 09 июля
Валерий Радаев проинспектировал ремонт театра кукол "Теремок" и цирка
10:40 | 09 июля
Дан старт Всероссийскому конкурсу социальных видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»
09:53 | 09 июля
Родительская лига проводит набор слушателей и участников проекта «Мультшкола#64»
09:00 | 09 июля
В рамках Всероссийского Дня поля состоялось подписание Соглашения по обеспечению Саратовской области современной сельскохозяйственной техникой
16:39 | 08 июля
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
15:21 | 08 июля
Саратовские железнодорожники присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Валерий Радаев проинспектировал ремонт театра кукол "Теремок" и цирка

Новости


Губернатор Валерий Радаев в ходе инспекционной поездки по Саратову проверил, как ведется реконструкция на объектах культуры – в цирке и театре «Теремок». Напомним, ремонтные работы в этих учреждениях должны быть завершены до конца текущего года.

В настоящее время в здании цирка одновременно выполняются различные виды отделочных работ, смонтированы инженерные коммуникации, на втором этаже помещения подготовлены к установке дверей. На этой неделе выходит на завершающий этап ремонт закулисной части, хозблока, ожидаются последние партии стройматериалов (гранита). По словам подрядчика, через 3 недели приступают к отделке входной группы здания.

"Главное - не снижать темпы, особое внимание уделить качеству отделочных работ", - подчеркнул глава региона.

Губернатор также осмотрел, как идет реконструкция площади перед цирком. Его проинформировали, что на территории основная часть работ по укладке плитки завершена, остались узкие участки по внешнему периметру, в том числе перед входом в здание цирка. Отмечалось, что в прилегающем сквере запланировано место для памятника братьям Никитиным. Сейчас ведётся обустройство пешеходной зоны в этом сквере и на Аллее роз. Валерий Радаев отметил, что необходимо выполнить работы в едином архитектурно-пространственном решении. В обязательном порядке убрать торговые ларьки с этой территории, поставил задачу Губернатор руководителю профильного блока Правительства области, главе города Саратова.

Валерий Радаев проконтролировал ход ремонтно-реставрационных работ в театре кукол "Теремок". Подрядчик проинформировал о положении дел на объекте: что уже выполнено и предстоит сделать в зрительном зале, в подсобных помещениях, в вестибюле. По его словам, рабочие завтра приступают к финишной покраске фасада здания, затем к благоустройству прилегающей территории. "Неукоснительно соблюдайте график работ", - потребовал Губернатор.