Валерий Радаев проинспектировал ремонт театра кукол "Теремок" и цирка

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Губернатор Валерий Радаев в ходе инспекционной поездки по Саратову проверил, как ведется реконструкция на объектах культуры – в цирке и театре «Теремок». Напомним, ремонтные работы в этих учреждениях должны быть завершены до конца текущего года.В настоящее время в здании цирка одновременно выполняются различные виды отделочных работ, смонтированы инженерные коммуникации, на втором этаже помещения подготовлены к установке дверей. На этой неделе выходит на завершающий этап ремонт закулисной части, хозблока, ожидаются последние партии стройматериалов (гранита). По словам подрядчика, через 3 недели приступают к отделке входной группы здания."Главное - не снижать темпы, особое внимание уделить качеству отделочных работ", - подчеркнул глава региона.Губернатор также осмотрел, как идет реконструкция площади перед цирком. Его проинформировали, что на территории основная часть работ по укладке плитки завершена, остались узкие участки по внешнему периметру, в том числе перед входом в здание цирка. Отмечалось, что в прилегающем сквере запланировано место для памятника братьям Никитиным. Сейчас ведётся обустройство пешеходной зоны в этом сквере и на Аллее роз. Валерий Радаев отметил, что необходимо выполнить работы в едином архитектурно-пространственном решении. В обязательном порядке убрать торговые ларьки с этой территории, поставил задачу Губернатор руководителю профильного блока Правительства области, главе города Саратова.Валерий Радаев проконтролировал ход ремонтно-реставрационных работ в театре кукол "Теремок". Подрядчик проинформировал о положении дел на объекте: что уже выполнено и предстоит сделать в зрительном зале, в подсобных помещениях, в вестибюле. По его словам, рабочие завтра приступают к финишной покраске фасада здания, затем к благоустройству прилегающей территории. "Неукоснительно соблюдайте график работ", - потребовал Губернатор.