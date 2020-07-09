Продлен срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку

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Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 года включительно. Прежний срок был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме.Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде. А также уведомить каждого работника о праве сделать выбор, подав письменно одно из заявлений: о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. К настоящему времени уже почти 20 тысяч предприятий Саратовской области направили в Пенсионный фонд сведения о своих работниках. Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.Сведения о трудовой деятельности своих сотрудников, на основе которых будут формироваться их электронные трудовые книжки, направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.Подробнее об электронных трудовых книжках на сайте ПФР в специальном разделе http://www.pfrf.ru/etk.