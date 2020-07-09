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Родительская лига проводит набор слушателей и участников проекта «Мультшкола#64»

Новости


В регионе набирает ход профессионально-ориентированный проект «Мультшкола#64» фонда «Родительская лига» для подростков, состоящих на профилактических учётах.

Проект позволит ребятам на практике познакомиться с профессиями в сфере анимации, освоить техники мультипликации, а также создать собственный мультфильм.

В мае авторы и организаторы проекта «Мультшкола#64» - президент фонда «Родительская лига» Наталья Кривенцова и руководитель проекта Наталья Савочкина провели рабочие встречи со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Энгельсского района и сотрудниками Энгельсского филиала уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области. В ходе рабочих встреч участники определили целевую группу проекта - подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта. К работе по формированию целевой группы проекта также присоединились социальные педагоги школ г. Энгельса. Специалисты обсудили актуальные вопросы по сопровождению подростков в ходе проекта и познакомились с планом мероприятий.

Проект «Мультшкола#64» осуществляется с использованием гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с Национальной родительской ассоциацией, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, управлением федеральной службы исполнения наказания по Саратовской области, уполномоченным по правам ребёнка в Саратовской области, Российским движением школьников.

«Социальное партнёрство с мультстудией – эффективное решение задач в профориентационной работе с подростками, состоящими на профилактических учётах. Мы все ожидаем, что занятия в студии мультипликации окажут большое влияние на формирование интереса к профессии, так как сочетают в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, пробовать себя, делать выбор. В целом проект сориентирует подростков на саморазвитие и самопознание, подарит возможность овладеть азами интересной и уникальной профессии мультипликатора и откроет новые позитивные горизонты жизни», - прокомментировала работу проекта председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Анжелика Потапова.

Подробную информацию о проекте можно уточнить на сайте фонда «Родительская лига».