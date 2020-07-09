В рамках Всероссийского Дня поля состоялось подписание Соглашения по обеспечению Саратовской области современной сельскохозяйственной техникой

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8 июля 2020 года в рамках проведения Всероссийского Дня поля в режиме видео-конференцсвязи состоялось подписание Соглашения между министерством сельского хозяйства Саратовской области и акционерным обществом «Росагролизинг».Соглашение фиксирует продолжение сотрудничества в объединении и расширении усилий по обеспечению региона современной техникой и оборудованием.В современных условиях лизинг является самым действенным и доступным финансовым инструментом, используемым для обновления основных фондов сельскохозяйственных предприятий. Сельхозтоваропроизводители Саратовской области активно используют этот ресурс. В текущем году существенный объем приобретения тракторов и комбайнов во многом будет обеспечен ростом поставок через «Росагролизинг».В рамках сотрудничества с регионом с момента основания АО «Росагролизинг» поставлено в область на условиях льготного лизинга более 5,2 тыс. единиц техники на общую сумму 11 млрд рублей.В 2020 году общий портфель одобренных заявок составляет 2,6 млрд рублей, что на 60% выше уровня прошлого года.