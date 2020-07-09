Саратовские железнодорожники присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности

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В пригородном зале вокзала Саратов-1 сотрудники АО «Саратовская ППК» установили большое семейное древо жителей области. Пассажиры могли приклеить лепесток с добрыми пожеланиями и стать частью большой саратовской семьи.Кроме того, в этот день во всех пригородных поездах для пассажиров по громкой связи звучали поздравления и добрые пожелания от железнодорожников и саратовцев.