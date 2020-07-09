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Стартует чемпионат России по пляжному футболу 2020 года

Новости


Второй этап турнира пройдет в Саратове с 31 июля по 9 августа.

В бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердили дату начала и регламент чемпионата России по пляжному футболу 2020 года. Как сообщается на официальном сайте РФС, турнир будет состоять из двух этапов и Суперфинала.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, чемпионат начнется в Москве 15 июля. Первые пять туров состоятся в период с 15 по 19 июля, а с 23 по 26 июля пройдут матчи шестого-девятого туров. Второй этап примет Саратов с 31 июля по 9 августа.

Суперфинал с участием шести лучших команд Первенства состоится в Санкт-Петербурге с 16 по 24 августа.