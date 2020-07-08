8 июля 2020 СРЕДА
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Эксперты обсудили вопрос обновления будущего облика фасада театра кукол "Теремок"

Новости


Татьяна Гаранина встретилась с представителями экспертного сообщества по сохранению исторического облика Саратова.

Вместе с архитекторами и блогерами ещё раз обсудили спорные вопросы обновления будущего облика фасада театра кукол "Теремок".

Были рассмотрены предложенные варианты решения фасада в соответствии с рекомендациями экспертов. Это касается и цвета фасада, и остекления, и находящегося внутри панно. Министр поблагодарила представителей экспертного сообщества - архитекторов, реставраторов, градозащитников, урбанистов, блогеров-краеведов за внимание к культуре и гражданскую позицию.