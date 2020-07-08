С 7 июля областные музеи приступили к работе с учетом требований эпидемиологической безопасности

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Об основных правилах работы музеев рассказала министр культуры Татьяна Гаранина.- Перед началом работы музейные учреждения обязаны провести тщательную уборку помещений с использованием сертифицированных средств дезинфекции, а также очистить и продезинфицировать системы вентиляции.В музеях обеспечат социальное дистанцирование; сделают разметку, как для сотрудников, так и для посетителей.Перед началом работы, а затем каждые три часа, сотрудникам будет проводиться термометрия. Термометрия рекомендована и для посетителей на входе.Масочно-перчаточный режим необходим как для посетителей, так и для сотрудников музеев. При входе в музеи будут стоять санитайзеры.Кроме этого, будут дезинфицироваться все контактные поверхности в музеях каждые 1-2 часа.Руководителям музеев рекомендовано проводить у сотрудников исследования на коронавирус перед началом работы и каждые пятнадцать дней, а в случае нестандартной ситуации – информировать Роспотребнадзор. Также инструктировать свой персонал по выполнению мер личной профилактики: смены масок и перчаток каждые три часа.- Необходимо сделать всё от нас зависящее и не допустить срывов, обеспечить безопасность сотрудников музеев и посетителей.Мы работаем для людей и не должны допускать никаких рисков – ни для сотрудников музеев, ни для людей, приходящих в них - подчеркнула руководитель отрасли.