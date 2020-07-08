Вступил в силу закон, отменяющий учет средств материнского капитала при назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Документом предусмотрено, что при подсчете среднедушевого дохода семьи для определения права на ежемесячную выплату не будут учитываться средства федерального и регионального материнского капиталов, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта.Все заявления, по которым ранее был получен отказ в назначении выплаты из-за использования материнского капитала, будут пересмотрены без повторного обращения заявителей в установленные законом сроки.Дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.При назначении выплаты она будет произведена в полном объеме за период с 1 января 2020 года (но не ранее, чем со дня достижения ребенком возраста трех лет).Обращаем внимание, что в Саратовской области право на данную меру соцподдержки имеют граждане, среднедушевой доход которых не превышает 9 521 руб. Размер выплаты составляет 4 854 руб. в месяц на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. Данную меру господдержки инициировал Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию.