В Перелюбском районе утонул 8-летний мальчик

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По информации следственного управления региона, 7 июля в вечернее время ребенок вместе с мамой отдыхал на реке Камелик в поселке Целинный. Внезапно он исчез с поверхности воды. Из водоема ребенка достал житель поселка. Признаков жизни к тому моменту мальчик уже не подавал.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет проведено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти ребенка.