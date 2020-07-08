В Саратовской области растет популярность бесконтактных способов оплаты билетов на электрички

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По информации пресс-службы ПривЖД, в настоящий момент POS-терминалами для расчета банковской картой обеспечены все 20 пригородных билетных касс. Ещё на 6 станциях в Саратовской области установлено 11 терминалов самообслуживания. С их помощью пассажиры могут самостоятельно оформить проездной документ.Кроме того, для соблюдения норм безопасности пассажиров и персонала в существующей эпидемиологической ситуации, АО «Саратовская ППК» внедрена технология бесконтактной проверки проездных документов.До конца 2020 года при покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, через мобильное приложение предоставляется скидка в размере 5%. Данную акцию АО «Саратовская ППК» проводит с целью популяризации безналичного способа оплаты проезда.Скачать и установить мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore.