8 июля 2020 СРЕДА
Новости
13:00 | 08 июля
Эксперты обсудили вопрос обновления будущего облика фасада театра кукол "Теремок"
12:04 | 08 июля
С 7 июля областные музеи приступили к работе с учетом требований эпидемиологической безопасности
10:48 | 08 июля
Вступил в силу закон, отменяющий учет средств материнского капитала при назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет
09:56 | 08 июля
В Перелюбском районе утонул 8-летний мальчик
09:00 | 08 июля
В Саратовской области растет популярность бесконтактных способов оплаты билетов на электрички
16:23 | 07 июля
Саратовские полицейские проводят интернет-флешмоб «Белая ромашка»
15:30 | 07 июля
В Ленинском районе закроют на ремонт железнодорожный переезд
14:12 | 07 июля
Саратовские гребцы вернулись с первых централизованных сборов
13:00 | 07 июля
В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче
12:09 | 07 июля
Хозяйства Саратовской области приступили к уборке озимых культур
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области растет популярность бесконтактных способов оплаты билетов на электрички

Новости
В Саратовской области растет популярность бесконтактных способов оплаты билетов на электрички


Среди пассажиров пригородных поездов, курсирующих в Саратовской области, растет популярность бесконтактных способов оформления проездных документов. Они предполагают покупку билетов в стационарных билетных кассах, а также с помощью мобильных приложений «Пригород» или «РЖД Пассажирам». Так, в июне количество проездных документов, оформленных бесконтактным способом, составило более 24 тысяч, что на 65% больше, чем в мае.

По информации пресс-службы ПривЖД, в настоящий момент POS-терминалами для расчета банковской картой обеспечены все 20 пригородных билетных касс. Ещё на 6 станциях в Саратовской области установлено 11 терминалов самообслуживания. С их помощью пассажиры могут самостоятельно оформить проездной документ.

Кроме того, для соблюдения норм безопасности пассажиров и персонала в существующей эпидемиологической ситуации, АО «Саратовская ППК» внедрена технология бесконтактной проверки проездных документов.

До конца 2020 года при покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, через мобильное приложение предоставляется скидка в размере 5%. Данную акцию АО «Саратовская ППК» проводит с целью популяризации безналичного способа оплаты проезда.

Скачать и установить мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore.