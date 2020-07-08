В Саратовской области растет популярность бесконтактных способов оплаты билетов на электрички
Среди пассажиров пригородных поездов, курсирующих в Саратовской области, растет популярность бесконтактных способов оформления проездных документов. Они предполагают покупку билетов в стационарных билетных кассах, а также с помощью мобильных приложений «Пригород» или «РЖД Пассажирам». Так, в июне количество проездных документов, оформленных бесконтактным способом, составило более 24 тысяч, что на 65% больше, чем в мае.
По информации пресс-службы ПривЖД, в настоящий момент POS-терминалами для расчета банковской картой обеспечены все 20 пригородных билетных касс. Ещё на 6 станциях в Саратовской области установлено 11 терминалов самообслуживания. С их помощью пассажиры могут самостоятельно оформить проездной документ.
Кроме того, для соблюдения норм безопасности пассажиров и персонала в существующей эпидемиологической ситуации, АО «Саратовская ППК» внедрена технология бесконтактной проверки проездных документов.
До конца 2020 года при покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, через мобильное приложение предоставляется скидка в размере 5%. Данную акцию АО «Саратовская ППК» проводит с целью популяризации безналичного способа оплаты проезда.
Скачать и установить мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore.