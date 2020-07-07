Саратовские полицейские проводят интернет-флешмоб «Белая ромашка»

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Участники акции, приуроченной ко Дню семьи любви и верности, размещают на страницах в социальных сетях свои фотографии с символом праздника - цветком ромашки.- Ромашка на фото может быть живой, ее можно сделать из цветной бумаги, нарисовать, словом, проявить креатив. Приветствуются фото, на которых запечатлена вся семья. Также мы предложили сопроводить фотографию рассказом о том, какую роль занимает в их жизни семья, поделиться семейными традициями, – рассказали организаторы флешмоба из УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Саратовской области.Акция стартовала 6 июля и завершится в праздничный день - 8 июля. Более сотни участников уже сказали свое «да» в поддержку основе основ – семье: своему тылу и опоре государства.Активно поддержали акцию ребята отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции», выкладывая в своих аккаунтах фото, делясь размышлениями и словами о любви к своим близким.