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В Ленинском районе закроют на ремонт железнодорожный переезд

Новости
В Ленинском районе закроют на ремонт железнодорожный переезд


Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативный маршрут.

По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 18:00 9 июля до 4:00 10 июля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (пересечение с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова).

Объезд возможен по проспекту Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.