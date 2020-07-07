В Ленинском районе закроют на ремонт железнодорожный переезд
Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативный маршрут.
По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 18:00 9 июля до 4:00 10 июля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (пересечение с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова).
Объезд возможен по проспекту Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.