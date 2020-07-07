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Саратовские гребцы вернулись с первых централизованных сборов

Новости / Спорт


Спортсменки областного центра спортивной подготовки, воспитанницы ГБУ СО «СШОР по гребному спорту» Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Елизавета Крылова и тренер «СШОР по гребному спорту» Алексей Колобухов вернулись с первого тренировочного мероприятия, которое после длительного перерыва из-за коронавирусной инфекции проходило на федеральной базе «Ноговогорск» в Московской области с 8 июня по 6 июля.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в процессе прохождения сбора соблюдались жесткие требования самоизоляции. В первый же день спортсмены и тренер сдали тест на наличие антител к COVID-19 с соблюдением двухдневного режима самоизоляции в индивидуальных номерах. После успешного прохождения всех тестов приступили к тренировкам на воде – также с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и руководителей Федерации гребного спорта России. В свободное от тренировок время спортсмены продолжали соблюдать нормы самоизоляции, воздерживаясь от контакта с окружающими.

Сейчас спортсменки находятся в Саратове. А с 12 июля вновь отправятся на баз у«Новогорск», где будет проходить централизованный сбор в составе команды страны для подготовки к международным соревнованиям 59-ой Большой Московской регаты. Она пройдет в Москве с 6 по 10 августа.