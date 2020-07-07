Дипломом финалиста международного конкурса награжден Алексей Кондратенко за фэнтези «Катрина: Число Начала»
В Германии состоялся ежегодный литературный конкурс «Лучшая книга года». Его проводит Международное сообщество прозаиков, поэтов и публицистов «МСППП» со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне с целью выявить лучшие произведения года, укрепить лучшие традиции русской культуры за рубежом, популяризировать творчество пишущих на русском языке авторов. Диплом финалиста международного конкурса за фантастический роман «Катрина: Число начала» в 2020 году получил Алексей Кондратенко. Это произведение ранее было номинировано на премию по фантастике «Басткон».
Две тайных могущественных организации устраивают охоту в погоне за властью за ранее пропавшим открытием «Числом начала». Роман посвящен их противостоянию, поставившему на кон судьбу человеческой цивилизации. Марк Меерсон, простой редакционный фотограф, становится одним из главных персонажей этого детективного триллера на грани хоррора, а Катрина Вэллкат – крутая наемница триумвирата стражей – центральным антигероем. Автор умело смешивает на страницах романа мистику и науку, встречи мирского с потусторонним, включая их и психологизм жизненной драмы героя в остросюжетную историю.