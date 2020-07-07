Дипломом финалиста международного конкурса награжден Алексей Кондратенко за фэнтези «Катрина: Число Начала»

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Две тайных могущественных организации устраивают охоту в погоне за властью за ранее пропавшим открытием «Числом начала». Роман посвящен их противостоянию, поставившему на кон судьбу человеческой цивилизации. Марк Меерсон, простой редакционный фотограф, становится одним из главных персонажей этого детективного триллера на грани хоррора, а Катрина Вэллкат – крутая наемница триумвирата стражей – центральным антигероем. Автор умело смешивает на страницах романа мистику и науку, встречи мирского с потусторонним, включая их и психологизм жизненной драмы героя в остросюжетную историю.