В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче

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Инициатива молодежи, благодаря которой появился фестиваль, стала масштабным общественным движением за бережное отношение к энергоресурсам, труду энергетиков и популяризации применения, современных энергоэффективных технологий в быту и на производстве.Мероприятие проходит при поддержки Минэнерго России, Минпросвещения России, Минобороны России, Росмолодежи, компаний ТЭК, учреждений культуры и общественных организаций в целях популяризации энергосберегающего образа жизни, бережного отношения к природе и профессий топливно-энергетического комплекса. Мероприятия #ВместеЯрче включены в программу российского председательства в БРИКС в 2020 году.Фестиваль 2020 года традиционно пройдет с августа по октябрь по всей стране. Федеральный оргкомитет #ВместеЯрче приглашает всех неравнодушных к теме присоединиться к организации мероприятий в своем городе, поселке, школе, колледже, вузе или на работе.С сентября Фестиваль в крупных городах, областных и муниципальных центрах Фестиваль состоится в формате городского/районного праздника с вовлечением руководителей органов власти, компаний, молодежных организаций, деятелей науки и культуры.С августа по октябрь 2020 г. состоится социальная кампания #ВместеЯрче в поддержку фестиваля: тематические уроки и неделя энергосбережения в образовательных учреждениях, региональные и Всероссийские творческие и научно-исследовательские конкурсы, тематические квесты, Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах, Всероссийская акция «Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК #ВместеЯрче», Конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче, Всероссийский конкурс на создание новой официальной песни #ВместеЯрче, Всероссийская акция Молодежное производственное совещание «Диалог на равных», просветительские и благотворительные акции и мероприятия, общественная кампания по поддержке фестиваля в социальных сетях с хештегом #вместеярче.Примеры оформления программ опубликованы на сайте фестиваля в разделе «Программы»: https://вместеярче.рф/programmy/ .