7 июля 2020 ВТОРНИК
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В Ленинском районе закроют на ремонт железнодорожный переезд
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Саратовские гребцы вернулись с первых централизованных сборов
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В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче
12:09 | 07 июля
Хозяйства Саратовской области приступили к уборке озимых культур
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Дипломом финалиста международного конкурса награжден Алексей Кондратенко за фэнтези «Катрина: Число Начала»
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Восемь районов области подали заявки на модернизацию кинозалов
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В Марксе 8-летняя девочка погибла во время купания
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Саратовский театр оперы и балета запустил цикл видеоуроков «Балетный класс-онлайн»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Хозяйства Саратовской области приступили к уборке озимых культур

Новости


Хозяйства 6 районов области ведут уборку озимой пшеницы.

Убрано 3,2 тыс. га, валовой сбор составил 6,4 тыс. тонн при урожайности 20,0 ц/га, что на 5 ц/га выше уровня прошлого года. Наивысшая урожайность озимой пшеницы получена в Озинском районе — 25,0 ц/га. В ближайшее время еще ряд районов начнут уборочную кампанию.

В Питерском и Ровенском районах ведется уборка озимого рыжика. Убрано 890 га (30% от плана), при средней урожайности 5,2 ц/га валовой сбор составил 466 тонн.

Увеличиваются объемы заготовки грубых и сочных кормов. Заготовлено для скота сельхозпредприятий и КФХ сена 93,0 тыс. тонн (33% от плана), сенажа 23,4 тыс. тонн (55% от плана), что составляет 6,7 ц.к.ед. грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота (40% от плана). В полной потребности заготовлено сено в хозяйствах Озинского, Самойловского и Советского районов, сенаж — в Базарно-Карабулакском и Татищевском районах. Для личных подворий населением области заготовлено сена 257,4 тыс. тонн (45% от потребности).