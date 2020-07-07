Хозяйства Саратовской области приступили к уборке озимых культур

просмотров: 136

Убрано 3,2 тыс. га, валовой сбор составил 6,4 тыс. тонн при урожайности 20,0 ц/га, что на 5 ц/га выше уровня прошлого года. Наивысшая урожайность озимой пшеницы получена в Озинском районе — 25,0 ц/га. В ближайшее время еще ряд районов начнут уборочную кампанию.В Питерском и Ровенском районах ведется уборка озимого рыжика. Убрано 890 га (30% от плана), при средней урожайности 5,2 ц/га валовой сбор составил 466 тонн.Увеличиваются объемы заготовки грубых и сочных кормов. Заготовлено для скота сельхозпредприятий и КФХ сена 93,0 тыс. тонн (33% от плана), сенажа 23,4 тыс. тонн (55% от плана), что составляет 6,7 ц.к.ед. грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота (40% от плана). В полной потребности заготовлено сено в хозяйствах Озинского, Самойловского и Советского районов, сенаж — в Базарно-Карабулакском и Татищевском районах. Для личных подворий населением области заготовлено сена 257,4 тыс. тонн (45% от потребности).