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За полгода более 70 новых клиентов воспользовались услугами Центров продажи услуг ПривЖД

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За полгода более 70 новых клиентов воспользовались услугами Центров продажи услуг ПривЖД


Их особенность заключается в работе по принципу "одного окна".

По информации пресс-службы ПривЖД, за 6 месяцев текущего года более 70 новых клиентов воспользовались услугами Центров продажи услуг. Также специалистами было обработано свыше 600 обращений, связанных с организацией железнодорожных перевозок и заключено 380 договоров на организацию перевозки грузов и оказание сопутствующих услуг. Общий объем привлеченных грузов составил более 130 тыс. тонн, в том числе, за счет переключения с альтернативных видов транспорта.

В условиях существующей эпидемиологической обстановки для непрерывного взаимодействия и оказания максимальной поддержки бизнес-партнерам специалистами ЦПУ активно используются электронные сервисы и цифровые каналы продаж. Работа ведется дистанционно, при этом соблюдаются установленные временные сроки.

Первый Центр продажи услуг на Приволжской магистрали был открыт в 2016 году. Его особенностью стала работа по принципу «одного окна», что позволяет максимально упростить взаимодействие грузоотправителей с ОАО «РЖД». С момента открытия было привлечено порядка 200 новых клиентов и заключено более 1000 договоров на перевозку грузов и оказание сопутствующих услуг.