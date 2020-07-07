Восемь районов области подали заявки на модернизацию кинозалов

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По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, темпы работы по национальным проектам на фоне пандемии не снижаются. "Всего было подано более 400 заявок из 74 регионов. Результаты станут известны уже в конце июля, одобрено будет 60 заявок», – сообщила она.По информации пресс-службы министерства культуры области, наш регион представлен заявками от восьми муниципальных районов - Балашовского, Вольского, Екатериновского, Краснопартизанского, Новобурасского, Озинского, Ровенского и Энгельсского.В соответствии с условиями получения средств организации кинопоказа должны установить новое оборудование и начать платный кинопоказ до 31 декабря 2020 года в оснащенных кинозалах. Сведения о показах необходимо передавать в Единую федеральную автоматизированную систему сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС).Кроме того, обязательными условиями получения субсидии являются пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% и регулярный кинопоказ не менее 100 дней в полугодие.