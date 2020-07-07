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В Марксе 8-летняя девочка погибла во время купания

Новости / ЧП


Обстоятельства и причины трагедии устанавливают следователи.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 6 июля 8-летняя девочка с мамой, старшей сестрой и младшим братом отдыхали на городском пляже в Марксе. Около 19 часов они стали собираться домой. Девочки решили еще раз искупаться. Мама с младшим ребенком осталась на берегу. Внезапно старшая из сестер сообщила матери, что средняя сестра пропала под водой. Женщина позвала на помощь дежурившего на пляже спасателя и медсестру. Спасатель извлек девочку из воды. Медик до прибытия бригады скорой помощи проводила девочке реанимационные процедуры, однако спасти ребенка не удалось.

Следователями СК был проведен осмотр места происшествия. Повреждений на теле девочки не обнаружено.

"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет проведено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении.