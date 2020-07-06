Саратовский театр оперы и балета запустил цикл видеоуроков «Балетный класс-онлайн».

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«В период действия мер по самоизоляции нужно поддерживать себя в форме, и поэтому всем профессионалам и любителям балета театр подготовил настоящий подарок - полноценные балетные классы», - говорится в сообщении в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».Открывают цикл видеозаписей заслуженные артисты России Вера Шарипова и Алексей Михеев. Для зрителей этот балетный урок - уникальная возможность узнать больше о внутренней кухне и увидеть, как готовятся к репетициям и спектаклям в театре оперы и балета. Для профессионалов – это возможность попробовать новое. Данный урок записан с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности».Следующий балетный класс в режиме видеоурока проведет Кристина Кочетова.