Организатор проекта «Кино и его команда» объявляет начало набора киноволонтеров
Организатор проекта «Кино и его команда» - региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория» - объявляет начало набора киноволонтеров.
К участию в организации VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» (5-9 октября 2020 года, г.Саратов) приглашается учащаяся и студенческая молодежь, проявляющая интерес к культуре и киноискусству.
Добровольцы смогут выбрать свою миссию на фестивале и присоединиться к одному из шести направлений:
- «ОргКино» (обеспечение порядка и навигации по локациям фестиваля, участие в организации и проведений торжественных церемоний открытия и закрытия фестиваля, «малых фестивальных форм»),
- «КиноВолонтерОфис» (консультации участников и зрителей по программе фестиваля, анкетирование участников, сбор их мнений и предложений),
- «АртКино» (создание доброжелательной, трогательной, непринужденной обстановки и неподражаемой театральной атмосферы праздника),
- «Кинопресса» (видео- и фотосъемка программных мероприятий, освещение их в социальных сетях),
- «КиноТур» (участие в проведении экскурсий),
- «КиноДело» (творческая и техническая помощь на мастер-классах неигрового и анимационного кино).
Волонтером «Киновертикали» может стать любой желающий. Для этого, кроме хорошего настроения, необходима дисциплинированность и ответственность, целеустремленность и умение налаживать контакт с людьми самого разного возраста.
Оставить заявку на включение в состав команды киноволонтеров можно следующими способами:
- через специальную форму (ссылка на нее) на официальном сайте «Киновертикали» - http://киновертикальсаратов.рф;
- по электронной почте kinotrek64@mail.ru;
- по телефону 8-927-149-55-68 – координатор набора волонтеров Елена Алексеевна Вакулина;
- на сайте www.dobro.ru (достаточно указать в поисковой строке «Киновертикаль» и выбрать г. Саратов).
Набор продолжится до 1 сентября 2020 года, после чего волонтеры пройдут специальную подготовку под руководством наставников проекта «Кино и его команда».