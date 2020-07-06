Специалисты по связям с общественностью поступают в магистратуру

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Это высшая ступень в подготовке элиты профессионалов в сфере социальных коммуникаций, способных возглавить работу рекламных и PR-агентств, соответствующих подразделений государственных организаций и бизнес-структур, а также готовых к серьезным аналитическим и научным исследованиям.Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» призвана готовить компетентных и конкурентоспособных профессионалов для проектно-аналитических, научно-исследовательских и образовательных видов коммуникативной деятельности, ориентированных на взаимодействие с электронной общественностью – потенциальными и реальными потребителями и клиентами, партнерами, инвесторами, СМИ, различными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.