6 июля 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 06 июля
Саратовский театр оперы и балета запустил цикл видеоуроков «Балетный класс-онлайн»
16:08 | 06 июля
Организатор проекта «Кино и его команда» объявляет начало набора киноволонтеров
15:18 | 06 июля
На самоизоляции следж-хоккеисты Саратовской области пересели на велобайки
14:39 | 06 июля
Артем Щукин одержал победу на 17-ом национальном иллюзионном конкурсе в Южной Корее (Alexander Magic Convention)
14:36 | 06 июля
Специалисты по связям с общественностью поступают в магистратуру
13:45 | 06 июля
«Трудовые резервы» выпустят альманах с историями свидетелей Великой Отечественной Войны
12:52 | 06 июля
ГУ МВД Саратовской области: гражданам необходимо помнить о соблюдении закона о тишине
12:00 | 06 июля
В Саратове подвели итоги открытого городского конкурса «Герой Саратова. Подвиг. Память»
10:48 | 06 июля
Областная Пушкинская библиотека приглашает на мастер-класс – онлайн «Как написать свою сказку?»
09:55 | 06 июля
Инвестиции в развитие инфраструктуры ПривЖД составили около 6 млрд рублей в I полугодии
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Специалисты по связям с общественностью поступают в магистратуру

Новости / Общество
На юридическом факультете СГУ имени Н.Г. Чернышевского на кафедре социальных коммуникаций осуществляется подготовка магистров по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». Прием документов - до 8 августа этого года.

Специалисты по связям с общественностью поступают в магистратуру

Это высшая ступень в подготовке элиты профессионалов в сфере социальных коммуникаций, способных возглавить работу рекламных и PR-агентств, соответствующих подразделений государственных организаций и бизнес-структур, а также готовых к серьезным аналитическим и научным исследованиям.


Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» призвана готовить компетентных и конкурентоспособных профессионалов для проектно-аналитических, научно-исследовательских и образовательных видов коммуникативной деятельности, ориентированных на взаимодействие с электронной общественностью – потенциальными и реальными потребителями и клиентами, партнерами, инвесторами, СМИ, различными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.

Подробнее - https://www.sgu.ru/admission
https://www.sgu.ru/structure/jurist/courses/master-reklama-i-svyazi-s-obshchestvennostyu-v-sisteme
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