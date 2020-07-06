Артем Щукин одержал победу на 17-ом национальном иллюзионном конкурсе в Южной Корее (Alexander Magic Convention)

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Впервые за 17 лет российский артист был допущен к участию в этом конкурсе.Международное жюри, в которое вошел и чемпион мира по фокусам Лукас, высоко оценило мастерство российского артиста, присудив ему звание Лауреата.Художественный руководитель театра фокусов «Самокат», заслуженный артист России Сергей Вадимович Щукин прокомментировал данное событие: "Артем отправился в Южную Корею на стажировку, для повышения уровня своего мастерства. Южная Корея - единственная страна, занимающая лидирующее положение в искусстве иллюзии, а ее артисты на протяжении многих лет побеждают на всех чемпионатах по фокусам Азии, Европы и мира (ФИСМ). В условиях пандемии короновируса, Артем задержался в Корее почти на 4 месяца и в этих условиях за два месяца подготовил номер, с которым выступил на национальном конкурсе иллюзионистов и стал победителем".Российская ассоциация иллюзионистов, многочисленные коллеги из-за рубежа тепло поздравили Артема Щукина с этой выдающейся победой. Мы присоединяемся к этим поздравлениям.