«Трудовые резервы» выпустят альманах с историями свидетелей Великой Отечественной Войны

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С 24 июня и до следующего Дня Победы Общество будет собирать истории спортсменов времен Великой Отечественной войны. К 9 мая 2021 года запланировали выпустить альманах о жизни ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла и Детей войны тех лет.В этом сборнике будет рассказано о военном времени сороковых глазами спортсменов, тех, чья жизнь до Великой Отечественной войны, во время и после была тесно связана со спортом, как любительским, так и профессиональным, и о том какую роль он сыграл в их судьбе.В проекте смогут принять участие все, кто может поделиться историями своих родных или знакомых. До 9 мая следующего года Общество «Трудовые резервы» будет принимать ваши рассказы о войне, фотографии, отрывки из писем, любые другие интересные детали того времени.Присылайте свои истории по почте help@trurez.ru или делитесь ими в социальных сетях и отмечайте хэштег #лицапобедыстр. Все ваши рассказы будут опубликованы в историческом альманахе «Трудовых резервов».