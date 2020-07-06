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ГУ МВД Саратовской области: гражданам необходимо помнить о соблюдении закона о тишине

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Гражданам напоминают о соблюдении закона о тишине.

Вопрос соблюдения тишины и покоя граждан в ночное время регулируется законом Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области». Согласно статье 1.1. «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток» действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21 часов до 9 часов, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Должностные лица районных администраций города наделены полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 1.1, 1.5 ЗСО № 104. Кроме того, в случае выявления факта нарушения тишины в ночное время, необходимо обратиться в дежурную часть по телефону «02» (по мобильной связи 102). На место будут направлены сотрудники полиции для проведения проверки, результаты которой будут направлены в администрацию района муниципального образования «Город Саратов» для рассмотрения административной комиссией.

По данным УМВД РФ по г. Саратову, всего с начала года на территории города более 200 саратовцев привлечены за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток. Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову принимаются меры, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения лицами, эксплуатирующими транспортные средства с превышением нормативов уровня шум.

С помощью специального прибора – шумомера, полицейские проверяют уровень шума транспортных средств. В соответствии с требованиями ГОСТа уровень шума для легковых автомобилей не должен превышать 96 децибел. Если в ходе проверки шум превышает установленные законом нормы, в отношении водителя составляется административный протокол по статье 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация механических ТС с превышением нормативов уровня шума» или выносится предупреждение. В Саратове с начала рейдовых мероприятий инспекторами ДПС за превышение норм уровня шума в транспортных средствах к ответственности был привлечен 31 водитель.

Корме того, Госавтоинспекция г. Саратова напоминает любителям громкой музыки при поездке на автомобилях о том, согласно ст. 1.1 Закона Саратовской области № 104-ЗСО от 22.07.2009 года за действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21 часа до 9 часов, в том числе использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, за исключением предотвращения и пресечения правонарушений, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, при отсутствии признаков административного правонарушения, предусмотрен административный штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. А за использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, за исключением предотвращения и пресечения правонарушений, проведения культурно-массовых, религиозных, спортивных и других публичных мероприятий, спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, нарушающее тишину и покой граждан, если эти действия не охватываются составом правонарушения, - наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.