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В Саратове подвели итоги открытого городского конкурса «Герой Саратова. Подвиг. Память»

Новости
В Саратове подвели итоги открытого городского конкурса «Герой Саратова. Подвиг. Память»

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Саратовское региональное отделение Российской Ассоциации Героев при поддержке администрации города провело открытый городской конкурс для учащихся 4 - 11 классов «Герой Саратова. Подвиг. Память».

Участники конкурса готовили видеоролики и видеопрезентации о периоде Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза, чьи имена связаны с историей города и области.

Из общего числа присланных в адрес конкурсной комиссии работ были отобраны 5 видеороликов, соответствующих утвержденной концепции. Все они были размещены на YouTube-канале Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», где до 30 июня за каждую из них могли отдать свои голоса жители региона.

По итогам голосования самую высокую оценку получила работа Вероники Мордвинковой, ученицы 7 «А» класса школы №64, которая называлась «Жизнь легендарного комдива И.В. Панфилова». В оценке работ конкурсная комиссия основывалась только на количестве голосов, отданных за них жителями региона.

По итогам конкурса все участники будут награждены грамотами, а победительница – ценным сертификатом. Видеоролик «Жизнь легендарного комдива И.В. Панфилова» будет размещен на официальном сайте Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

Организаторы конкурса выражают благодарность всем тем, кто принял в нем участие и подготовил видеоролики о героях-земляках. Обращение руководителя Саратовского регионального отделения Российской Ассоциации Героев Александра Янкловича к участникам конкурса доступно по ссылке: https://youtu.be/sockdmK-cCg