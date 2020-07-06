Областная Пушкинская библиотека приглашает на мастер-класс – онлайн «Как написать свою сказку?».

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Ребята, вы верите в сказку и чудеса?! А хотите написать свою собственную сказку?!В гости в Пушкинку пришел настоящий волшебник и выдумщик самарский детский писатель, автор книги "Обыкновенные чудеса", презентация которой состоялась в нашей библиотеке в феврале 2020 года - Денис Либстер!Вас ждёт сказочный летний денёк в компании мастера-волшебника, который поделится секретами сочинительства и написания сказки!Интересно?! Тогда пишите со своего электронного адреса на почту: bev603@yandex.ru кодовое слово "СКАЗКА" и присоединяйтесь к мастер-классу онлайн 8 июля в 11.00.