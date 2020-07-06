6 июля 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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09:55 | 06 июля
Инвестиции в развитие инфраструктуры ПривЖД составили около 6 млрд рублей в I полугодии
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Инвестиции в развитие инфраструктуры ПривЖД составили около 6 млрд рублей в I полугодии

Новости


В соответствии с инвестиционной программой ОАО "РЖД" в I полугодии 2020 года на развитие Приволжской железной дороги направлено около шести миллиардов рублей.

В развитие Саратовского региона инвестировано более 2,6 млрд рублей, Волгоградского – около 3 млрд рублей, Астраханского – около 400 млн рублей.

В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной способности в направлении "Север – Юг" и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В частности, в настоящий момент ведется комплексная реконструкция участков им. Максима Горького – Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.

Среди других значимых инфраструктурных проектов – реконструкция станции им. Максима Горького и станции Гумрак со строительством путепроводной развязки, развитие станций Саратовского узла, строительство западного обхода города Саратова, реконструкция вокзала Саратов-1, а также завершение реконструкции вокзала Волгоград-1.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров вагонный парк АО "ФПК" пополнят 68 вагонов сдвоенного типа: 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных.