Инвестиции в развитие инфраструктуры ПривЖД составили около 6 млрд рублей в I полугодии

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В развитие Саратовского региона инвестировано более 2,6 млрд рублей, Волгоградского – около 3 млрд рублей, Астраханского – около 400 млн рублей.В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной способности в направлении "Север – Юг" и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В частности, в настоящий момент ведется комплексная реконструкция участков им. Максима Горького – Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.Среди других значимых инфраструктурных проектов – реконструкция станции им. Максима Горького и станции Гумрак со строительством путепроводной развязки, развитие станций Саратовского узла, строительство западного обхода города Саратова, реконструкция вокзала Саратов-1, а также завершение реконструкции вокзала Волгоград-1.Для улучшения качества обслуживания пассажиров вагонный парк АО "ФПК" пополнят 68 вагонов сдвоенного типа: 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных.