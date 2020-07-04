Первая онкологическая больница Москвы стала участником саммита ESMO и RUSSCO
В дистанционном формате 10-11 июня состоялся Второй медицинский саммит Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) и Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Участниками мероприятия стали 2035 медиков разных профессий из 65 стран мира, включая специалистов Первой онкологической больницы Москвы, представлявших Россию. Кандидат медицинских наук и заведующий дневным стационаром столичной клиники Илья Покатаев заявил о важности площадки для обсуждения современных технологий и методов лечения онкологических заболеваний, назвав возможность обмена мнениями с коллегами ценным ресурсом в выработке наиболее эффективных схем лечения.
Уникальный возможностью для обмена мнениями с ведущими специалистами со всего мира назвал саммит и главный врач онкологической больницы №1 Всеволод Галкин. По его словам, работники клиники постоянно повышают свою квалификацию, поэтому возможность обмена опытом и общения с ведущими экспертами и коллегами из разных стран мира просто неоценима. Все участники саммита подтвердили обновление знаний в области современного лечения онкологических заболеваний, пройдя повторную сертификацию ESMO.