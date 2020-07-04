Первая онкологическая больница Москвы стала участником саммита ESMO и RUSSCO

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Уникальный возможностью для обмена мнениями с ведущими специалистами со всего мира назвал саммит и главный врач онкологической больницы №1 Всеволод Галкин. По его словам, работники клиники постоянно повышают свою квалификацию, поэтому возможность обмена опытом и общения с ведущими экспертами и коллегами из разных стран мира просто неоценима. Все участники саммита подтвердили обновление знаний в области современного лечения онкологических заболеваний, пройдя повторную сертификацию ESMO.