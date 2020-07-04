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Пандемия и режим самоизоляции повлияли на изменение привычек россиян

Новости
Пандемия и режим самоизоляции повлияли на изменение привычек россиян


Пандемия коронавируса и режим самоизоляции значительно изменил привычки россиян. Компания Еаптека отследила результаты продаж в апреле и мае этого года, выяснив, что в эти месяцы в сравнении с февралем значительно выросли продажи многих лекарственных средств, что вызвано как стремлением сделать запасы из-за повышенного уровня тревожности, так и лечением дома. Самым большим спросом в сети в указанные месяцы ожидаемо пользовались антисептики (увеличение в 2,8 раза), маски, перчатки, жаропонижающие, противовирусные и противопростудные препараты. При этом зафиксировано падение продаж на презервативы (снижение на 27%), хотя обычно в весенние месяцы спрос традиционно на этот товар растет.

Специалисты Еаптеки считают, что появился новый тренд на использование антисептиков, и он станет не только одной из важных привычек людей, но и частью нового образа жизни, сформировавшихся под влияние пандемии COVID-19 и режима самоизоляции. Что касается масок, респираторов и перчаток, то если в феврале наблюдался их дефицит, то отложенный спрос стал причиной значительного увеличения продаж в мае по сравнению с февралем масок и респираторов- в 5 раз, перчаток – в 3,9 раза.

Об изменении привычек населения страны заявил гендиректор компании Еаптека Антон Буздалин. По его словам, в жизнь россиян прочно вошли антисептики и средства индивидуальной защиты, поэтому спрос на эти товары будет еще долго оставаться высоким.